Alta na taxa de desemprego no primeiro trimestre era esperada, explica economista

Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (28), o economista e professor da FGV (Fundação Getúlio Vargas), Mauro Rochlin, comenta a aumento na taxa de desemprego no Brasil , que atingiu 7,5 milhões de pessoas no primeiro trimestre de 2025. Os dados são da Pnad Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).



Rochlin explica que, apesar da alta, o dado era esperado. “Se você olhar o que chamamos de série histórica, ou seja, dados de um período muito longo relativo à taxa de desocupação, você vai ver que sazonalmente no primeiro trimestre, há uma alta dessa taxa. E isso vai por conta de uma melhor atividade econômica no trimestre imediatamente anterior”, explica.



O economista ainda projeta os próximos trimestres da economia brasileira. “A gente pode esperar um resultado talvez não tão bom como a gente vinha verificando nos últimos vários trimestres. A taxa de desocupação vem caindo de uma maneira muito consistente da pandemia para cá. [...] Desde o ano passado, a gente vê uma alta da taxa Selic , isso encarece muito o crédito e o resultado é um consumo das famílias mais reduzido”, completa.