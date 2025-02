Altas temperaturas representam risco de fortes temporais, explica meteorologista

Altas temperaturas representam risco de temporais, já que, em dias muito quentes, “no meio da tarde, entra uma brisa que chega do litoral e serve como um gatilho”, explica Giovanni Dolif, doutor em metereologia e coordenador de operações substituto do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), em entrevista à RECORD NEWS nesta sexta-feira (28). Essa condição, segundo o especialista, “aumenta a umidade e é um ar mais denso que empurra o ar quente para cima”, e é o necessário para formar nuvens de tempestades .



Dolif afirma que o calor intenso deve permanecer durante todo feriado de Carnaval na maior parte do país. O Rio Grande do Sul , por exemplo, “deve ter o Carnaval mais quente ou entre, pelo menos, um dos mais quentes da história” do estado, com 5°C acima da média para o período, completa o especialista.