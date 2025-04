Análise: Brasil deve esperar ações de outros países antes de tomar medidas de reciprocidade

Após o anúncio das tarifas do presidente americano, Donald Trump, nesta quarta-feira (2), a Câmara dos Deputados aprovou a lei de reciprocidade comercial . O texto autoriza o governo a adotar medidas comerciais contra países e blocos que coloquem barreiras aos produtos brasileiros no mercado global. Agora, o texto segue para sanção do presidente Lula.





Apesar de ter sido aprovada agora, a lei foi elaborada inicialmente para defender o Brasil no acordo com a União Europeia, segundo o economista Igor Lucena, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (3). No entanto, Lucena acredita que o governo Lula não irá adotar, em um primeiro momento, alguma medida de reciprocidade por conta dos possíveis prejuízos na economia brasileira, como a alta nos preços em um cenário de inflação elevada.