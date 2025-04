Análise: Brasil precisa usar ‘supersafra’ para repor estoques e conter encarecimento de alimentos

Segundo dados do Datafolha, 58% dos brasileiros reduziram seus gastos com alimentos devido à inflação — entre os mais pobres, o percentual é de 67%. Em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (14), Carla Beni, economista e conselheira do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, comenta que "uma parte interessante dessa pesquisa mostra a associação que a população faz entre o aumento do preço dos alimentos e a responsabilidade disso para o governo do momento".



A economista aponta a importância da produção agrícola brasileira para melhorar esse cenário. “A gente precisa aproveitar a "supersafra" para repor estoques reguladores, para quando a gente estiver com problema”. Carla ressalta, no entanto, que alguns impactos devem ser permanentes. "Promoção, troca, alterar [o produto]: isso é uma coisa que eu vejo muita dificuldade de não ser incorporada na vida do brasileiro", completa a especialista.