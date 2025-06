Análise: drones em aeroportos não são um problema de regulação, mas de fiscalização

O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve o espaço aéreo fechado , na noite desta quarta-feira (11), devido à presença de drones na região da pista. Diversos voos foram cancelados e pousos desviados para outros aeroportos nas últimas horas. A polícia investiga como a cabeceira da pista foi invadida por pelo menos seis objetos, mas, até o momento, ninguém foi identificado .





Conexão Record News desta quinta-feira (12), James Waterhouse, professor do departamento de engenharia aeronáutica da USP (Universidade de São Paulo) de São Carlos, explica que os equipamentos, por serem pequenos, oferecem o mesmo perigo dos pássaros, sendo o maior risco atingirem o motor das aeronaves, o que poderia causar falha nessas peças e danos maiores. Em entrevista ao





Waterhouse também comenta que, com a expansão do uso de drones, surgem as utilizações corretas e as ilegais. O problema se torna um desafio para as autoridades, que buscam resolver rapidamente e encontrar meios de derrubar esses objetos. O professor também explicita que os riscos podem ser expandidos para áreas com risco de explosão, como polos petroquímicos, além dos riscos para os helicópteros — que voam em altitudes relativamente baixas nas cidades.