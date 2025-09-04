Logo R7.com
Análise: EUA e China ‘ocultam informações’ em disputa de narrativa por liderança internacional

Trump cobrou menção aos Estados Unidos em desfile militar chinês por apoio ao país na Segunda Guerra Mundial

Conexão Record News

O presidente Donald Trump disse que achou “linda e impressionante” a cerimônia de desfile militar realizada pela China na última quarta-feira (3), mas afirmou que os Estados Unidos deveriam ter sido mencionados em razão de uma grande ajuda histórica oferecida aos chineses.

Em entrevista ao Conexão Record News, o analista internacional Vladimir Feijó vê nos posicionamentos das potências uma disputa de narrativa pela liderança no cenário internacional. “A China, ao dizer 'não tenho nada a ver com os Estados Unidos, lutei sozinha nesse aspecto e hoje sou grande', quer reforçar essa menção de que progrediu sozinha", diz.

Ao mesmo tempo, o especialista pontua que "do lado dos Estados Unidos, a narrativa que foram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e todos os outros eram aliados menores, é o que Donald Trump tenta reforçar. Ambos os lados estão ocultando certas informações”.

