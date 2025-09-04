Análise: EUA e China ‘ocultam informações’ em disputa de narrativa por liderança internacional

O presidente Donald Trump disse que achou “linda e impressionante” a cerimônia de desfile militar realizada pela China na última quarta-feira (3), mas afirmou que os Estados Unidos deveriam ter sido mencionados em razão de uma grande ajuda histórica oferecida aos chineses.



Em entrevista ao Conexão Record News , o analista internacional Vladimir Feijó vê nos posicionamentos das potências uma disputa de narrativa pela liderança no cenário internacional. “A China, ao dizer 'não tenho nada a ver com os Estados Unidos, lutei sozinha nesse aspecto e hoje sou grande', quer reforçar essa menção de que progrediu sozinha", diz.



Ao mesmo tempo, o especialista pontua que "do lado dos Estados Unidos, a narrativa que foram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial e todos os outros eram aliados menores, é o que Donald Trump tenta reforçar. Ambos os lados estão ocultando certas informações”.