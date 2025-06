Análise: guerra entre Rússia e Ucrânia deve acirrar antes de países sentarem à mesa de negociação

Segundo a imprensa internacional, a Rússia tem usado armas de precisão mortal em ataques recentes à Ucrânia . Entre os armamentos, estariam drones kamikaze desenvolvidos pelo Irã e mísseis norte-coreanos e russos com alto poder destrutivo. Apesar das tentativas de negociação para o fim do conflito, a Rússia intensificou os bombardeios nos últimos dias.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (11), o pesquisador Lier Ferreira afirma que o uso das armas por parte dos russos “não surpreende”.



“A gente deve assistir ainda a um acirramento grande desse conflito nas próximas semanas, para que, finalmente, durante as tentativas de um acordo de paz , a gente possa ver de fato qual é a situação, para vermos em que termos uma paz poderá ser estabelecida”, diz.