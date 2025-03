Análise: insatisfação de agricultores não deve fazer Trump mudar taxas impostas à China

Em resposta ao aumento das tarifas comerciais de Donald Trump, o governo chinês afirmou, nesta quarta-feira (5), estar pronto para "qualquer tipo de guerra" contra os Estados Unidos, e já anunciou novas taxações aos produtos americanos. Agricultores americanos criticaram as taxas de Trump, que, segundo eles, beneficiarão o Brasil — de quem a China passará a importar mais produtos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da UFF [Universidade Federal Fluminense], pontua que as reclamações não são suficientes para dissuadir o presidente americano, e que, no passado, uma situação similar já incentivou o comércio da China com o Brasil.



“O Brasil aumentou em 71% a venda de soja para China no [primeiro] mandato de Trump, porque simplesmente substituiu a soja dos Estados Unidos. O que eles estão dizendo é basicamente o óbvio, vai acontecer isso se você impor essas tarifas”, diz. Ao mesmo tempo, o especialista ressalta a necessidade de negociações entre Brasil e Estados Unidos .