Análise: mercado brasileiro não tem condições para incorporar produção chinesa

O mercado brasileiro não deve ter invasão de produtos chineses, afirma Mauro Rochlin, economista e professor da FGV, em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (17). O especialista discorda da análise que aponta a possibilidade de produtos oriundos do país asiático terem como principal destino o mercado brasileiro após as tarifas que inviabilizaram a negociação com os Estados Unidos.



“Não vejo como uma produção voltada para o mercado americano vai conseguir ser direcionada para o mercado brasileiro. Não vejo condições de renda para que isso aconteça, não vejo condições de interesse em termos de tipo de produto, e também não vejo como que, do dia para a noite, o consumidor brasileiro passe passar a comprar quantidades muito maiores do que já adquire”, explica o professor.