Análise: possível crescimento significativo do PIB pode esbarrar em infraestrutura brasileira

O IBGE deve divulgar o número oficial do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil nesta sexta-feira (7). Segundo o Monitor PIB da FGV (Fundação Getúlio Vargas), estima-se um crescimento de 3,5% em 2024. Caso o número se confirme oficialmente, será a maior expansão da economia brasileira desde 2021. Segundo o economista Ricardo Buso, o crescimento deve ser o maior desde 2011, excluindo o “fator Covid”. Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (6), o especialista comenta os efeitos desta possível alta.



“A maior parte disso vem para o consumo, o consumo está superaquecido, o que, infelizmente, gera o efeito colateral que é a inflação. Nós precisamos ponderar o que acostumamos a tratar como PIB potencial. O PIB potencial do Brasil está em torno 2,5% — o que o Brasil está preparado para entregar de crescimento sem pressionar a inflação. De 2,5% para 3,5% é uma diferença grande, e esbarra em uma capacidade crônica da infraestrutura brasileira, uma série de problemas históricos, que nos fazem toda vez precisar conter esse crescimento justamente por conta da inflação”, explica Buso.