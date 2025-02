Análise: proposta de Trump de elevar as tarifas da China poderá não ser benéfica para os EUA

Não é provável que Estados Unidos e China consigam “seguir de forma independente no atual cenário econômico”, comenta Giovana Branco, doutoranda de ciência política da USP e pesquisadora de política russa, em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (24). A declaração foi feita após a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China anunciar que os dois países podem resolver as diferenças através do diálogo .

Uma das propostas do governo do presidente Donald Trump é impor um aumento nas tarifas de exportação do país asiático. Segundo a especialista, existe uma “relação de codependência” entre os EUA e a China, e cumprir essa promessa poderia trazer malefícios para ambos os países, apesar de agradar o eleitorado do republicano.