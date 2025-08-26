Análise: se Irã continuar impedindo inspeções nucleares, serão aplicadas novas sanções ao país

Autoridades da França , Grã-Bretanha e Alemanha devem se reunir com funcionários do Irã em Genebra, na Suíça, para discutir inspeções nucleares . Caso um acordo não saia do encontro, as três maiores potências da Europa ameaçam impor sanções contra o país do Oriente Médio.



A negociação diplomática entre os governos irá estabelecer como seguirá a relação política e comercial após a expiração do acordo nuclear entre Teerã e as principais potências. O objetivo é chegar a uma conclusão até o fim de agosto de 2025, porém há uma possibilidade de adiamento da decisão se o Irã oferecer concessões, como a retomada de inspeções da ONU (Organização das Nações Unidas), incluindo a apuração do grande estoque de urânio do país.



Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (26), o professor de relações internacionais, Vitelio Brustolin, explica que essas sanções são as mesmas que tinham sido derrubadas em 2015. "O [Barack] Obama fez um acordo nuclear com o Irã justamente para que ele deixasse que a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU vistoriasse as instalações", relembra o especialista.



Vitelio ressalta, no entanto, que, após os últimos bombardeios às usinas da região feitos pelos Estados Unidos em conjunto com Israel, o governo iraniano tem barrado a entrada da organização no país . “Se o Irã alega que esse urânio é para fins pacíficos, então deveria deixar que as vistorias fossem realizadas, mas não permite”, pontua o especialista.