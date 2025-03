Análise: Trump quebra protocolo de décadas ao negociar fim do conflito com os terroristas do Hamas

“É a primeira vez em décadas que os Estados Unidos rompem com a política de não falar com terroristas”, explica Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais da Universidade Federal Fluminense, para o Conexão Record News desta quinta-feira (6). A intenção do governo americano é chegar a um acordo de paz em Gaza .



Nas redes sociais, o presidente Donald Trump deu um ultimato para os extremistas, exigindo a libertação total e imediata de todos os reféns e corpos dos sequestrados mortos, e afirmou que os EUA enviaram toda ajuda necessária para Israel pôr um fim à guerra.



Segundo a Casa Branca, Israel foi comunicada no início das conversas com o grupo terrorista Hamas . O representante do país americano no Oriente Médio, Steve Witkoff, pediu para que o governo israelense evite novos ataques até o fim das negociações.