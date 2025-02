Análise: Trump vai sentir e observar o quanto pode colocar de tarifa à União Europeia

O ministro do Comércio da França pediu que a União Europeia prepare medidas de retaliação se o presidente Donald Trump aumentar as tarifas sobre produtos europeus. Nesta terça-feira (21), Trump reforçou a ameaça realizada durante sua campanha eleitoral, mas não deu mais detalhes, apenas que a medida pode passar a valer em fevereiro. Durante o primeiro mandato do presidente americano , entre 2017 e 2021, os Estados Unidos aumentaram as tarifas sobre o aço e o alumínio europeus, com retaliação do bloco com tarifas em produtos americanos.



Em entrevista ao Conexão Record News , Bruno Pasquarelli, doutor em ciência política, explica que a retaliação é uma medida permitida na política econômica, até como uma forma de equacionar as negociações. Pasquarelli também ressalta que Trump adotou uma nova tática com os europeus, “ao que tudo indica, gradativamente, ele vai sentindo e tentando observar o quanto ele pode colocar de tarifas, é uma mudança um pouco em sua lógica de imposição de tarifas [prometida na campanha]”. O economista também destaca que os Estados Unidos possuem um déficit comercial de US$ 350 bilhões (mais de R$ 2 trilhões, na cotação atual) com a Europa, o que justifica a busca no aumento da taxação.