Analista internacional avalia consequências de possível entrada dos EUA na guerra Israel-Irã

A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse nesta quinta-feira (19) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai decidir em duas semanas se o país vai ou não entrar na guerra entre Irã e Israel .



A eventual entrada dos EUA tem grande potencial de intensificar o conflito, segundo Bruno Pasquarelli, professor de relações internacionais. Contudo, “se isso realmente vai trazer a queda do regime dos aiatolás (líderes fundamentalistas do Irã) é outra história”, completa o analista.



Em entrevista ao Conexão Record News desta sexta-feira (20), Pasquarelli comenta que as ações americanas na região do Oriente Médio não são um caminho seguro para a paz “porque as intervenções ocorreram e a instabilidade política continua até o momento”.



O especialista acredita que, no longo prazo, um acordo de paz negociado é a melhor solução para a região. Ele alerta que uma invasão americana no Irã tem potencial de desencadear uma guerra civil no país. “É necessário pensar em outros mecanismos que realmente ofereçam possibilidade de paz para a região”, conclui.