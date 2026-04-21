Anistia Internacional alerta para "líderes predadores"

A Anistia Internacional divulgou um alerta sobre dirigentes predadores que buscam impor uma nova ordem mundial. Em meio à crise, especialista criticou a gestão da ONU, que não conseguiu evitar os atuais conflitos.



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