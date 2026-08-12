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Putin ameaça interceptar navios ocidentais como retaliação

Segundo ele, países europeus consideram apreender embarcações russas e vender bens a bordo

Conexão Record News|Do R7

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O presidente da Rússia, Vladimir Putin, declarou que poderá confiscar navios ocidentais caso países europeus continuem a interceptar embarcações russas. Recentemente, Suécia e França detiveram navios suspeitos de integrarem a chamada Frota Fantasma da Rússia. Essas embarcações são utilizadas para driblar as sanções impostas ao país por nações do Ocidente.

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