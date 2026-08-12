EUA e Houthis do Iêmen relatam ataques contra navios
Bombardeios no Golfo de Omã e no Mar Vermelho provocaram aumento nos preços
A recente escalada de tensões no Oriente Médio resultou em ataques a navios relatados por forças dos Estados Unidos e grupos alinhados ao Irã.
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