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EUA e Houthis do Iêmen relatam ataques contra navios

Bombardeios no Golfo de Omã e no Mar Vermelho provocaram aumento nos preços

Conexão Record News|Do R7

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A recente escalada de tensões no Oriente Médio resultou em ataques a navios relatados por forças dos Estados Unidos e grupos alinhados ao Irã.

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