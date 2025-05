António Costa, do Conselho Europeu, chega a Brasília para discutir relações entre UE e Brasil

O presidente do Conselho Europeu chega nesta terça-feira (27) a Brasília para reforçar as relações entre União Europeia e Brasil . Segundo António Costa, o Brasil é um parceiro estratégico do bloco e aliado fundamental na promoção da democracia e do multilateralismo.



Esperava-se que Costa se encontrasse com Lula no começo da noite, mas, após o mal-estar do presidente brasileiro na segunda (26), não há confirmação de quando a reunião deverá ocorrer.



Costa e Lula deveriam abordar a cooperação política e a perspectiva da presidência brasileira na COP30, além do acordo União Europeia-Mercosul , segundo Vitelio Brustolin, professor de relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News .



O acordo ainda precisa ser ratificado pelo parlamento dos países membros da União Europeia, mas o especialista pontua que “existem países que não querem que esse acordo aconteça”, como a França.