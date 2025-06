Apesar de monitoramento de agência fiscalizadora, Irã não é transparente no uso de energia nuclear

Irã faz parte do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e está sujeito à fiscalização da AIEA (Agência Internacional de Energia Atômica) , explica Paulo Velasco, professor de política internacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (24).



O professor ainda ressalta que o mundo teme pelo uso da tecnologia pelo país. “A grande dúvida que se tem é se, de fato, o Irã está cumprindo a obrigação de só desenvolver tecnologia nuclear para fins pacíficos”, completa.