Assembleia Legislativa do RS reconhece relevância histórica e cultural do acervo do Correio do Povo

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (26), por unanimidade, um projeto de lei que reconhece a relevância histórica e cultural do acervo jornalístico, documental e fotográfico do jornal Correio do Povo . A iniciativa visa à preservação e valorização do arquivo do veículo gaúcho, um dos diários mais antigos em circulação no país, que completa 130 anos em outubro.



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