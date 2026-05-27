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Assembleia Legislativa do RS reconhece relevância histórica e cultural do acervo do Correio do Povo

Um dos diários mais antigos em circulação no país, o veículo gaúcho completa 130 anos em outubro

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A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (26), por unanimidade, um projeto de lei que reconhece a relevância histórica e cultural do acervo jornalístico, documental e fotográfico do jornal Correio do Povo. A iniciativa visa à preservação e valorização do arquivo do veículo gaúcho, um dos diários mais antigos em circulação no país, que completa 130 anos em outubro.

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