Assinatura de acordo de livre-comércio acontece neste sábado (17)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!