Assinatura de acordo de livre-comércio acontece neste sábado (17)

Cerimônia será no Paraguai; tratado comercial ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.

  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • MERCOSUL
  • UE (União Europeia)
