Assinatura de acordo de livre-comércio acontece neste sábado (17)
Cerimônia será no Paraguai; tratado comercial ainda precisa ser aprovado pelos parlamentos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne, nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa, na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia.
Últimas
Presidente russo se coloca à disposição para mediar conflito no Oriente Médio
Vladimir Putin conversou com primeiro-ministro israelense e presidente iraniano
Presidente interina vai apresentar proposta de reforma do setor petrolífero
Decisão foi tomada no momento em que investidores dos EUA pressionam por acesso mais fácil
Presidente da Comissão Europeia fala após encontro com Lula
Objetivo da reunião foi discutir os próximos passos do acordo de parceria com o Mercosul
Lula detalha encontro com representantes da União Europeia no RJ
Governo do Irã promete retaliação em caso de ofensiva
Funcionários de base americana no Catar foram orientados a deixar instalação militar
Donald Trump e Delcy Rodríguez conversam por telefone
Norte-americano disse que ligação abordou diversos assuntos
Pesquisa mostra que 51% dos influenciadores já pensaram em desistir
Baixa remuneração e exaustão estão entre os motivos apontados
Donald Trump recebe María Corina Machado nos EUA nesta quinta-feira (15)
Líder opositora da Venezuela cogitou doar Prêmio Nobel da Paz ao presidente norte-americano
EUA intensificam pressão para operações contra cartéis no México
Autoridades querem que tropas acompanhem soldados em incursões contra laboratórios de fentanil
Portugal anuncia fechamento temporário da embaixada em Teerã
Oito cidadãos portugueses já deixaram o país; governo questionou repressão violenta a manifestantes
Projeto reduz em 26% as infecções hospitalares em UTIs
Sistema Único de Saúde economizou R$ 150 milhões em 11 meses
Donald Trump diz que Ucrânia impede acordo de paz
Segundo ele, negociações ainda não chegaram a resolução por causa de Volodymyr Zelensky
China diz ao Irã que se opõe ao uso e ameaça de força
Segundo diplomata, Pequim esta disposta a desempenhar papel construtivo na busca por resolução
Polícia faz operação contra venda de ingressos falsos
Homem tinha feito um site falso e vendia tickets para show do Iron Maiden