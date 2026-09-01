Assista à entrevista com Frederico Antunes (PSD), candidato ao Senado pelo RS

Frederico Antunes, candidato do PSD ao Senado pelo Rio Grande do Sul, concedeu uma entrevista ao apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como questões climáticas, malha rodoviária e fim da escala 6x1.





Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.





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