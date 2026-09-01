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Assista à entrevista com Frederico Antunes (PSD), candidato ao Senado pelo RS

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba

Conexão Record News|Do R7

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Frederico Antunes, candidato do PSD ao Senado pelo Rio Grande do Sul, concedeu uma entrevista ao apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba. Na sabatina, o candidato falou sobre temas como questões climáticas, malha rodoviária e fim da escala 6x1.


Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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