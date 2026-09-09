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Emirados Árabes Unidos estão construindo rotas alternativas de energia

Segundo autoridades, objetivo é evitar que comércio seja 'refém' da guerra entre EUA e Irã

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Os Emirados Árabes Unidos estão desenvolvendo novas rotas para suas exportações energéticas, visando mitigar os impactos do conflito entre Estados Unidos e Irã.

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