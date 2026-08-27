Assista à entrevista com Manuela d'Ávila (PSOL), candidata ao Senado pelo Rio Grande do Sul

Manuela d'Ávila, candidata do PSOL (Partido Socialismo e Liberdade) ao Senado pelo Rio Grande do Sul, concedeu uma entrevista ao apresentador Léo Saballa Júnior, da RECORD Guaíba. Na sabatina, a ex-deputada federal destacou a criação de um auxílio aluguel e financeiro para mulheres em risco de feminicídio. Ela falou sobre apostas online, combate à dívida estadual e mostrou apoio à mudança da escala 6x1, destacando a importância de uma transição para a jornada 5x2.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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