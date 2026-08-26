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Assista à entrevista com Renato Jaguarão (Cidadania), candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul

RECORD NEWS exibiu a sabatina conduzida pelo apresentador Leonardo Saballa, na RECORD Guaíba

Conexão Record News|Do R7

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O candidato do partido Cidadania ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Renato Jaraguão, de 57 anos, concedeu uma entrevista ao apresentador Leonardo Saballa, da RECORD Guaíba. Durante a sabatina, o candidato falou sobre temas como a dívida que o Rio Grande do Sul tem arrastado em função das consequências das enchentes, ideologia, fundos para desastres climáticos e outros assuntos.

Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

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