Assista à entrevista com Renato Jaguarão (Cidadania), candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul

O candidato do partido Cidadania ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Renato Jaraguão, de 57 anos, concedeu uma entrevista ao apresentador Leonardo Saballa, da RECORD Guaíba. Durante a sabatina, o candidato falou sobre temas como a dívida que o Rio Grande do Sul tem arrastado em função das consequências das enchentes, ideologia, fundos para desastres climáticos e outros assuntos.



Em outubro serão escolhidos 54 senadores, numa renovação de dois terços da Casa. Os eleitos de cada estado e do Distrito Federal votarão temas nacionais com impacto na vida de toda a população. A RECORD NEWS exibe as entrevistas com os candidatos ao longo da programação.



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