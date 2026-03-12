Ataque a escola no Irã foi causado por um erro dos EUA

Uma imagem comovente de um menino iraniano acenando para sua mãe antes de ir à escola viralizou após ele ser vítima fatal em um bombardeio. O garoto morreu quando uma escola foi atingida durante os primeiros ataques ao Irã em 28 de fevereiro.



