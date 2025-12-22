Atrito entre países reflete no preço do petróleo
Contratos futuros fecharam em alta pela terceira sessão seguida no final de semana
O preço do petróleo tem sofrido altas com o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Três navios petroleiros já foram interceptados por tropas americanos em águas internacionais perto do país sul-americano.
