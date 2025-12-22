Logo R7.com
Atrito entre países reflete no preço do petróleo

Contratos futuros fecharam em alta pela terceira sessão seguida no final de semana

Conexão Record News|Do R7

O preço do petróleo tem sofrido altas com o aumento da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Três navios petroleiros já foram interceptados por tropas americanos em águas internacionais perto do país sul-americano.

