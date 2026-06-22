Audiência pública nos EUA vai decidir taxação sobre produtos brasileiros

O prazo para inscrições na consulta pública do governo dos Estados Unidos sobre a aplicação de uma tarifa de 25% aos produtos brasileiros termina nesta segunda (22). Essa audiência reúne empresas e associações para discutir o impacto da medida antes que ela entre em vigor no dia 15 de julho. Rodrigo Simões, economista e professor da Faculdade do Comércio, explica que os Estados Unidos frequentemente utilizam consultas públicas ao tratar políticas tributárias que afetam importadores e exportadores. No entanto, isso não garante mudanças nas decisões finais. Segundo ele, um dos motivos por trás dessa nova tarifa é aumentar a arrecadação fiscal norte-americana.



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