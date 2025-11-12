Aumenta teto do valor de imóvel do Minha Casa, Minha Vida

O CCFGTS (Conselho Curador do Fundo de Garantia dor Tempo de Serviço) aprovou, nesta terça-feira (11), o aumento do valor de imóveis financiados pelo Minha Casa, Minha Vida. O novo parâmetro beneficia as famílias das faixas 1 e 2 do programa, que possuem renda mensal de até R$ 4.700 e eleva o teto dos imóveis de R$ 264 mil para R$ 275 mil.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!