Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Aumenta teto do valor de imóvel do Minha Casa, Minha Vida

Conselho do FGTS aprovou medida nas faixas de menor renda do programa habitacional

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O CCFGTS (Conselho Curador do Fundo de Garantia dor Tempo de Serviço) aprovou, nesta terça-feira (11), o aumento do valor de imóveis financiados pelo Minha Casa, Minha Vida. O novo parâmetro beneficia as famílias das faixas 1 e 2 do programa, que possuem renda mensal de até R$ 4.700 e eleva o teto dos imóveis de R$ 264 mil para R$ 275 mil.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • conexao-record-news
  • FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
  • Financiamento
  • Minha Casa Minha Vida

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.