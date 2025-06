Aumento de deputados é um ‘escárnio para a sociedade brasileira’, critica economista

O Senado aprovou o aumento do número de deputados federais para 531. O texto foi votado nesta quarta-feira (25), sofreu algumas mudanças e agora volta para análise na Câmara. O aumento de 18 deputados acontecerá após as eleições de 2026. A mudança deve aumentar os gastos da Câmara em R$ 150 milhões por ano. Pelo texto aprovado, as vagas serão definidas a partir de dados oficiais de cada censo demográfico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).





Conexão Record News desta quinta-feira (26), a professora explica que tal medida vai na contramão das orientações e pedidos feitos para a redução de gastos pelo governo, além de causar um efeito cascata, com aumento de despesas, emendas parlamentares e um recálculo no número de deputados estaduais. Para Carla Beni, economista e professora da (Fundação Getulio Vargas), a decisão dos parlamentares é um “escárnio para a sociedade brasileira”. Em entrevista aodesta quinta-feira (26), a professora explica que tal medidae pedidos feitos para a redução de gastos pelo governo, além de causar um efeito cascata, com, emendas parlamentares e um recálculo no número de deputados estaduais.