Aumento de gastos de turistas estrangeiros no Brasil foi puxado pela valorização do dólar

Turistas estrangeiros no Brasil gastaram, em 2024, a maior quantidade em 15 anos , de acordo com levantamento realizado pelo Banco Central do Brasil na última sexta-feira (24). A presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, Ana Carolina Medeiros, analisa, em entrevista ao Conexão Record News nesta quarta-feira (29), que a cifra histórica de mais de US$ 7,3 bilhões (cerca de R$ 42,7 bilhões, na cotação atual) ocorreu devido tanto à valorização do real, quanto pela alta do dólar.



Ana Carolina também diz que o litoral do país é o destino mais procurado, com destaque especial para a região Nordeste , além dos estados do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul .