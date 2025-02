Aumento do aluguel devido aos altos juros não é instantâneo; veja análise

A economista Ana Maria Castelo analisa que o impacto do aumento da taxa de juros sobre o preço dos aluguéis não será instantâneo. Em entrevista ao Conexão Record News nesta quinta-feira (30), a especialista comenta que o financiamento imobiliário mais aderido pela classe média, o SBPE (Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo), é o mais afetado pelo crescimento da Selic. Mesmo que possa encorajar mais pessoas a optarem pelo aluguel , a alta de oferta esperada no mercado imobiliário para 2025, com a entrega de vários empreendimentos prevista para este ano, também pode afetar o preço.