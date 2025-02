Aumento no preço dos combustíveis deve gerar um incremento na inflação, analisa especialista

A gasolina e o etanol vão ficar R$ 0,10 mais caros a partir do próximo sábado (1) em postos de todo o Brasil, e isso se deve ao aumento do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (29), Hugo Garbe, professor e doutor em economia do Mackenzie, analisa que o aumento nos impostos é um reflexo do custo do dólar e do petróleo. Segundo o especialista, a alta dos preços dos combustíveis influencia também no aumento do valor dos alimentos, já que esse setor depende muito do transporte rodoviário, que é o “modal de transporte vigente no Brasil”.



Garbe complementa que o aumento no custo dos produtos poderá significar um “incremento na inflação” e que é difícil prever como vão ser os próximos meses, já que a gasolina e o etanol dependem de componentes — comprados em dólar — que vão ditar o preço final.