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Autoridades atualizam número de mortos no desastre entre Nepal e Tibete para 392

Quase 1.500 pessoas estão desaparecidas; inundação pode ter sido causada por mudanças climáticas

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Uma tragédia atingiu a fronteira entre o Nepal e o Tibete, resultando em mais de 390 mortes e cerca de 1.400 desaparecidos. A principal hipótese é que a inundação foi causada pelo desprendimento de uma geleira a mais de 5.000 metros, bloqueando a drenagem fluvial e desencadeando uma cheia devastadora.

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