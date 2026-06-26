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Autoridades russas pedem que Moscou intensifique o conflito

Representantes incentivam 'vitória a qualquer custo', incluindo uso de armas nucleares

Conexão Record News|Do R7

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Líderes políticos russos pressionam Vladimir Putin a adotar medidas mais agressivas no conflito com a Ucrânia.

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