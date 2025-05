Banco central americano mantém taxa de juros inalterada; veja o impacto para o Brasil

A manutenção da taxa de juros nos Estados Unidos , na faixa entre 4,25% e 4,5%, pode atrair investimentos para o Brasil, segundo o economista Ricardo Buso.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quinta-feira (8), Buso explica que a diferença entre os índices praticados no Brasil e no mercado norte-americano, com o patamar de juros brasileiros atingindo o maior nível em 19 anos , pode estimular mais especuladores a trazerem capital para o país, o que ajuda na queda da cotação do dólar no mercado.



O economista acrescenta que as medidas tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump, levaram o banco central estadunidense a optar pela conservação da taxa, em razão do cenário de incertezas. "Tudo o que Trump está fazendo tem dois efeitos possíveis de acontecer, tanto a inflação, que encarece o que eles precisam importar, quanto a paralisação de atividades, por falta de produção. Então, essas medidas exigem juros em rumos distintos", completa.