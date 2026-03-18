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Banco Central deve cortar juros pela 1ª vez em quase dois anos

Analistas projetam redução de 0,25 ponto percentual, o que passaria a taxa de 15% para 14,75% ao ano

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O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) se reúne, nesta quarta-feira (18), para começar o ciclo do corte da taxa básica de juros depois de quase dois anos. O mercado financeiro projeta uma redução de 0,25 ponto percentual, o que passaria então de 15% para 14,75% ao ano.

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