Banco Central deve cortar juros pela 1ª vez em quase dois anos

O Copom (Comitê de Política Monetária do Banco Central) se reúne, nesta quarta-feira (18), para começar o ciclo do corte da taxa básica de juros depois de quase dois anos. O mercado financeiro projeta uma redução de 0,25 ponto percentual, o que passaria então de 15% para 14,75% ao ano.



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