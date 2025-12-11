Banco Central dos EUA corta juros pela terceira vez seguida
FED reduziu taxas de juros do país norte-americano em 0,25 ponto percentual
O Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, reduziu as taxas de juros do país em 0,25 ponto percentual. O corte aconteceu pela terceira reunião seguida e foi para o menor nível desde setembro de 2022.
