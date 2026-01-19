Logo R7.com
Banco Central reduz novamente projeção da inflação

Índice Nacional de Preços ao Consumidor passou para 4,02% em 2026

Conexão Record News|Do R7

O Banco Central reduziu novamente, nesta segunda-feira (19), a projeção da inflação deste ano e manteve estável as previsões para os três próximos anos.

