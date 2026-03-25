Banco Central reforça segurança em contas de instituições

O Banco Central reforçou a segurança em contas de instituições no sistema de pagamento. Com isso, as instituições financeiras vão ter novos recursos para agirem em caso de suspeitas de fraude ou de ataque hacker. As mudanças integram uma nova etapa de melhorias da agenda do BC, que pretende modernizar o sistema de pagamentos no país.



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