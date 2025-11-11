Logo R7.com
BC acredita que taxa atual de juros é suficiente para atingir meta

Avaliação consta na ata da última reunião do Copom, quando a Selic foi mantida a 15% ao ano

O Banco Central divulgou a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), realizada na semana passada. O documento destaca que o cenário econômico está se desenvolvendo conforme previsto e reforça a confiança de que a atual taxa de juros é adequada para atingir as metas inflacionárias.

