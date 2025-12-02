Logo R7.com
Bitcoin cai abaixo dos US$ 90 mil nesta segunda-feira (1º)

Em novembro, valor da criptomoeda perdeu mais de US$ 18 mil, com saída recorde de dinheiro do mercado

Conexão Record News|Do R7

O Bitcoin caiu abaixo de US$ 90 mil (cerca de R$ 480 mil, em cotação atual) nesta segunda-feira (1º) com aversão ao risco. O valor da criptomoeda, em novembro, perdeu mais de US$ 18 mil (aproximadamente R$ 96 mil, em conversão direta), com uma saída recorde do dinheiro do mercado.

