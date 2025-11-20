Black Friday deve movimentar R$ 5,4 bilhões no Brasil

A Black Friday de 2025 promete movimentar cerca de R$ 5,4 bilhões no comércio brasileiro. A estimativa é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que prevê um aumento de 2,4% em comparação ao ano anterior.



