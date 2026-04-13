Bloqueio parcial do estreito de Ormuz já está em vigor

Os Estados Unidos implementaram um bloqueio ao tráfego marítimo nos portos e áreas costeiras do Irã. A ação tem como alvo específico os navios que entram ou saem exclusivamente dos portos iranianos e pagam pedágio ao país. Navios com destino a outros países continuam autorizados a atravessar o estreito de Ormuz, uma rota crucial para o comércio internacional.



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