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Bloqueio parcial do estreito de Ormuz já está em vigor

Medida é aplicada a embarcações de todos os países com destino a portos do Irã

Conexão Record News|Do R7

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Os Estados Unidos implementaram um bloqueio ao tráfego marítimo nos portos e áreas costeiras do Irã. A ação tem como alvo específico os navios que entram ou saem exclusivamente dos portos iranianos e pagam pedágio ao país. Navios com destino a outros países continuam autorizados a atravessar o estreito de Ormuz, uma rota crucial para o comércio internacional.

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