BNDES disponibiliza R$ 100 milhões para projetos de reflorestamento e preservação ambiental

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) vai disponibilizar pelo menos R$ 100 milhões do fundo socioambiental para novos projetos de reflorestamento e preservação ambiental em diferentes biomas do país. Caso se concretizem as expectativas de parcerias com entidades interessadas em se tornar referência em restauro florestal, o valor pode atingir os R$ 250 milhões.





apoiar o desenvolvimento de um setor, na economia e no mercado, que possa, em seguida, prestar esse serviço em maior escala no país”, diz. Em entrevista ao Conexão Record News desta terça-feira (26), o professor Daniel Vargas destaca a importância do projeto. “Parte do objetivo desse recurso aportado pelo BNDES, a fundo perdido, é de, na economia e no mercado, que possa, em seguida, prestar esse serviço em maior escala no país”, diz.





O especialista também pontua a possibilidade de que mais recursos sejam atraídos do setor privado, que atua em parceria com o público em esquema de matchfunding — fusão do aporte de ambos os setores. “Juntando as duas metades, nós poderíamos falar em até R$ 500 milhões para financiar essa colaboração”, afirma Vargas.