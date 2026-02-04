Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Bolsa brasileira bate recorde e fica perto de marca inédita

Índice Ibovespa fechou terça-feira (3) em alta e se aproximou dos 186 mil pontos

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A bolsa brasileira bateu mais uma vez recorde e ficou perto da marca inédita de 186 mil pontos nesta terça-feira (3).

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Dólar
  • Juros
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.