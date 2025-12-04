Logo R7.com
Bolsa de valores volta a bater recorde e supera 164 mil pontos com influência dos EUA

Já o dólar caiu novamente e ficou perto de R$ 5,30; nesta quinta-feira (4) a moeda americana abriu no mesmo patamar

Conexão Record News|Do R7

A bolsa de valores brasileira alcançou um novo recorde ao superar a marca dos 164 mil pontos. Já o dólar caiu novamente e ficou próximo dos R$ 5,30. Nesta quinta-feira (4), a moeda norte-americana manteve o mesmo patamar.

