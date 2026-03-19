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Brasil continua em 2º lugar no ranking mundial de juros após decisão do Copom

Topo da lista ficou com a Turquia, conforme levantamento da MoneYou

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O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial das maiores taxas reais de juros, conforme levantamento da MoneYou.

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