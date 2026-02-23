Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Brasil e Coreia do Sul assinam 10 acordos sobre cooperação

Medida foi anunciada pelo presidente do país asiático nesta segunda-feira (23)

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

O Brasil e a Coreia do Sul estabeleceram um plano de cooperação para os próximos quatro anos, abrangendo política, economia e intercâmbios culturais. O economista Rodrigo Simões comenta o assunto.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Brasil
  • Coreia do Sul
  • Economia
  • conexao-record-news

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.